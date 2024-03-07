一学生起诉丰巢退还 1 元快递柜保管费获法院支持，丰巢称“已上诉”

IT之家 3 月 7 日消息，因保管费用问题，上海大学法学院研究生艾震曾起诉深圳市丰巢科技有限公司，要求返还保管费用 1 元。据《南方都市报》报道，艾震 3 月 5 日表示收到了来自法院的判决书，深圳前海合作区人民法院判决予以支持。6 日，丰巢相关负责人表示丰巢已对判决进行上诉。

IT之家整理事件经过：

2022 年 8 月 30 日，快递员将当事人艾震的快递放入了“丰巢”快递柜中。随后，艾震收到了丰巢发送的短信，内容为取件码，并未说明超时会收费。

次（31）日 0 时 6 分，丰巢再次向艾震发送短信，通知包裹即将超过 18 小时免费管理期，超时后将按 0.5 元 / 12 小时的标准收取管理费，3 元封顶。而当时的艾震因已经入睡而未注意到短信。

31 日上午，艾震致电丰巢客服，得到回应称如果想抵消保管费用，客服可以帮忙开锁，但需要在晚上 8 点前，在艾震抵达快递柜后致电客服，由客服操作，晚上 8 点客服下班将无法操作。艾震表示，因为工作原因，自己无法在晚上 8 点前取件，希望能直接取消保管费用，客服称无法直接取消。

当晚 8 时 40 分，艾震再次致电丰巢客服，无法接通人工客服热线。约 10 分钟后，艾震取出了快递，支付了保管费 1 元。

随后艾震起诉丰巢，要求丰巢返还 1 元保管费，并要求丰巢在提供快递柜保管服务时及时明确告知收费标准。

今年 3 月 5 日，艾震表示收到了来自法院的判决书。法院判定，丰巢客服曾同意帮助免费打开快递柜，丰巢实际已同意免收保管费，支持丰巢返还保管费 1 元。艾震的其他诉讼请求被驳回，由丰巢负担案件受理费。

对此，丰巢曾辩称，保管费的计费标准进行了明确公示，快递公司将快递投入时，意味着快递公司代表用户按此标准与丰巢达成了有偿保管合同。

丰巢负责人称，丰巢柜机收费标准为“18 小时内免费保管，超时后 0.5 元 / 12 小时，3 元封顶，节假日不计费，写字楼周末不计费。但对于部分符合退款条件的特殊情况，消费者可以联系丰巢客服进行退回。”

据IT之家此前报道，本月 1 日起施行的《快递市场管理办法》规定，经营快递业务的企业有下列情形之一的，由邮政管理部门责令改正，予以警告或者通报批评，可以并处 1 万元以下的罚款；情节严重的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：

（一）未经用户同意代为确认收到快件的；

（二）未经用户同意擅自使用智能快件箱、快递服务站等方式投递快件的；

（三）抛扔快件、踩踏快件的。

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