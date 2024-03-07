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首页 > 智车之家>汽车新闻

奥迪与保时捷在日本召回约 1.2 万辆汽车：驾驶辅助系统不符合安全标准

2024/3/7 16:23:42 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 lemon_meta 的线索投递！

IT之家 3 月 7 日消息，日本国土交通省今日公告，由于驾驶辅助系统不符合安全标准，将召回 6536 辆奥迪与 5759 辆保时捷汽车。

保时捷 911 Turbo S

▲ 保时捷 911 Turbo S

IT之家查询召回公告获悉，发生故障的是驾驶辅助系统控制单元，具体表现为：

在驾驶辅助系统控制单元中，由于软件开发过程中的验证不充分，在启用主动车道辅助系统，并在越过车道分界线之前执行转向干预时，信息娱乐显示屏上的最短警告显示时间不符合安全标准。

召回解决方案为，将全部车辆的驾驶辅助系统控制单元程序重新刷写为已修复的版本。

召回公告故障部件说明

▲ 召回公告故障部件说明

本次召回涉及 2019-2023 年生产的以下车型共 12295 辆：

  • 奥迪 A6 45Tq、55Tq、40TDIq、S6、RS6 Avant

  • 奥迪 A7 Sportback 45Tq、55Tq、40TDIq、S7、RS7

  • 奥迪 A8 55Tq、60Tq、A8L 60Tq、S8

  • 奥迪 Q7 55Tq

  • 奥迪 Q8 55Tq、RSQ8、Q8 e-tron

  • 奥迪 RS e-tron GT、e-tron GT

  • 奥迪 e-tron、e-tron 50、e-tron S

  • 保时捷 911 Carrera（S、4、4S、T、GTS）

  • 保时捷 911 Targa 4、4S、GTS

  • 保时捷 911 Turbo、Turbo S

  • 保时捷 911 Sport Classic

  • 保时捷 Cayenne（S、GTS、Turbo、Turbo S、Turbo GT、e-hybrid）

  • 保时捷 Taycan（4S、Turbo、Turbo S）

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关键词：保时捷奥迪召回

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