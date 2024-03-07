史上最强火箭再战天穹：SpaceX 计划于 3 月 14 日进行星舰第三次试飞

IT之家 3 月 7 日消息，据 SpaceX 公司在社交媒体平台 X 上悄悄发布的一条有关直播发射的帖子，该公司计划于 3 月 14 日进行其星舰 (Starship) 的第三次试飞。星舰由不锈钢制成的可重复使用上级（也称为星舰）和超级重型助推器组成，两者合计高度超过 122 米。

为了此次试飞，SpaceX 公司最近在其位于得克萨斯州博卡奇卡附近的 Starbase 设施进行了关键的燃料测试。测试期间，超过 1000 万磅的液态甲烷和液态氧被注入火箭。SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 在 X 上发布了燃料测试的照片，并配文称：“星舰 3 号正在准备发射。”

据IT之家了解，星舰和超级重型助推器均被设计为完全可重复使用，是目前世界上最强大的火箭，能够将高达 150 吨的货物送入轨道。美国宇航局 (NASA) 已选择星舰将其宇航员送上月球，执行最早于 2026 年进行的阿耳忒弥斯 3 号 (Artemis 3) 任务。

然而，在实现这一目标之前，星舰还需要克服一些障碍。首先，它需要先抵达轨道。在 2023 年 4 月和 11 月进行的前两次试飞中，星舰均未能实现这一目标。

在第一次试飞中，星舰未能与其第一级助推器分离并开始翻滚，在升空不到四分钟后 SpaceX 引爆了火箭。

在第二次试飞中，星舰在飞行约 2 分钟 40 秒后成功与超级重型助推器分离，但超级重型助推器随后在空中发生巨大爆炸。

在第二次试飞后，美国联邦航空局 (FAA) 要求 SpaceX 在下一次飞行前采取 17 项纠正措施，其中 10 项针对星舰，7 项针对超级重型助推器。

SpaceX 公司在 2 月 26 日的一份声明中表示，他们已经完成了这些措施，并指出公司“在即将到来的星舰上实施了硬件改动，以减少泄漏、提高防火性能，并改进与推进剂排放相关的操作，以提高可靠性。”

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