欧洲父母可决定被监护人苹果 iPhone 能否安装第三方应用商店

IT之家 3 月 7 日消息，根据苹果官网支持页面，欧洲父母能让孩子的苹果 iPhone 无法安装第三方应用商店。

苹果警告如果管理不当，第三方应用商店会给用户和开发者带来更多的隐私、安全和安保风险。这包括：

安装不受 Apple Developer Program 要求的未知开发者提供的软件；

安装恶意软件或其他可通过恶意代码损害系统完整性的软件；

分发盗版软件；

由于内容和审核标准较低而暴露于非法、令人反感和有害的内容；

诈骗、欺诈和滥用风险增加的风险。

参考支持页面，用户可通过更改家长控制设置，阻止家庭成员的 iPhone 安装第三方应用商店。

对于不想直接禁止孩子使用第三方应用商店的家长，由于第三方商店也包含年龄分级制度，因此系统中的年龄限制也会阻止分级高于孩子年龄的第三方应用。

不过，第三方商店中的应用不适用系统中“关闭 App 内购买”和“购买前询问”两项控制未成年人付费行为的限制规范。

此外，IT之家还注意到，企业可通过对员工 iPhone 的苹果移动设备管理描述文件进行配置，将 allowMarketplaceAppInstallation 一项设为 false，阻止通过第三方应用市场实现侧载。

▲ 苹果移动设备管理描述文件对应项

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