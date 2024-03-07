B站 2023 年营收 225 亿元同比增长 3.3%，净亏损收窄 36%

IT之家 3 月 7 日消息，B站（哔哩哔哩）今日发布 2023 年第四季度及财政年度未经审计的财务业绩公告：

2023 年第四季度及 2023 年的净营业额总额分别达人民币 63 亿元及人民币 225 亿元，各自较去年同期增加 3%。

2023 年第四季度及 2023 年的广告营业额分别为人民币 19 亿元及人民币 64 亿元，分别同比增加 28% 及 27%。

2023 年第四季度及 2023 年的增值服务营业额分别为人民币 29 亿元及人民币 99 亿元，分别同比增加 22% 及 14%。

2023 年第四季度及 2023 年的净亏损分别为人民币 13 亿元及人民币 48 亿元，分别同比收窄 13% 及 36%。

2023 年第四季度的日均活跃用户（日活用户）达 1.001 亿，较 2022 年同期增加 8%。

2023 年第四季度移动游戏营业额为人民币 10 亿元，同比减少 12%，环比增加 2%。同比减少主要由于 2022 年下半年推出的《时空猎人 3》基数较高所致，表现最佳的老游戏例如《碧蓝航线》和《FGO》则营业额保持相对稳定。

IT之家附业绩表：

“过去的 2023 年机遇与挑战并存，我们在这一年里实现了健康的社区增长，并显著提升了我们的财务表现。”B站董事长兼首席执行官陈睿表示：“我们的社区规模持续扩大，第四季度，B站日均活跃用户超 1 亿，用户日均使用时长保持在超 95 分钟的水平。同时，为更好地服务内容创作者以及强化整个社区生态，我们持续推进商业化战略的实施，进一步完善各类商业化产品。2023 年，超 300 万内容创作者在B站获得收入，较 2022 年增加 30%。我们的商业化进展也同时体现在我们 2023 年广告收入与增值服务收入增速上，分别同比增长 27% 和 14%。进入 2024 年，我们将持续推动社区增长与商业化的良性循环，为用户、创作者和股东创造价值。”

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