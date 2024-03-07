微软 Win10/11“手机连接”更新，支持 PC 端收听手机音频

IT之家 3 月 7 日消息，近日微软针对旗下 Windows11/10 系统的“手机连接”软件进行了更新，新增支持 PC 端收听手机端音频。

用户通过“手机连接”软件将自己的手机与 PC 连接后，在 PC 端打开手机 App 并投屏至电脑后，可以自由选择音频输出方式，通过手机或通过 PC 播放。此前，“手机连接”仅支持通过手机端播放音频。

据官方介绍，“手机连接”是一款由微软官方于 2015 年推出的用于连接 Android/ iOS/ Windows Phone 设备和 Windows 设备的应用程序。用户可以通过此应用程序直接在 Windows PC 上查看手机屏幕画面、相册、发送短信和拨打电话等操作，该应用还支持跨设备复制粘贴等功能。

IT之家查询微软官网了解到，“手机连接”应用仅支持荣耀、三星和 OPPO 的特定设备在国内使用，且需要满足以下条件才能正常工作：

运行 Windows 10（2019 年 5 月更新或更高版本）或 Windows 11 的电脑。

电脑的区域设置必须为“中国”。在 Windows 11 上，转到设置 > 时间和语言 > 语言和区域，然后从国家或地区下拉菜单中选择中国。

安装在电脑上的“手机连接”必须是版本 1.21121.231 或更高版本。

运行 Magic UI 6.0.0.112 或更高版本的受支持荣耀机型。

运行应用版本 1.22042.190.0 或更高版本的受支持三星设备。

运行 ColorOS 14 或更高版本和“连接至 Windows”版本 1.23093.0 或更高版本的受支持 OPPO 设备。

将电脑和“手机连接”连接到相同的 Wi-Fi 网络。

运行 OneUI 4.1.1 或更高版本的受支持三星机型。

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