X（推特）通话服务暗藏严重风险：默认暴露用户 IP

IT之家 3 月 7 日消息，社交媒体 X（原推特）于上月末向所有用户推出了语音和视频通话功能，而外媒 TechCrunch 发现，该服务暗藏严重风险。

这一通话服务原仅限于每月 8 美元（IT之家备注：当前约 58 元人民币）付费订阅 X Premium 的用户，而目前所有用户均可在 X 的客户端上使用。

根据 X 官网公告，在通过 X 的服务器完成协商正式接通后，语音和视频通话默认采取对等路由，双方的 IP 互相可见。

只有在一方启用“增强通话隐私”的情况下，这一通话才将通过 X 的服务器进行中继，向双方屏蔽对方的 IP 地址。

▲ X 官网相关内容截图

暴露个人 IP 会带来一系列不必要的麻烦，从容易收到垃圾邮件到网络跟踪再到现实位置泄露。

网络分析显示，X 的通话系统基于 Periscope 构建，而 Periscope 是 Twitter 旗下已于 2021 年停用的直播应用程序。由于这一功能使用了 Periscope 的技术，即使用户没有接听，通话也会被 X 的客户端创建，额外增添了风险。

X 也未对 TechCrunch 关于该通话功能是否支持端到端加密的疑问给出正面回应。

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