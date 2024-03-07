“超级应用”即将拿下人口大州，马斯克称 X（推特）可很快获得纽约州、加州支付牌照

IT之家 3 月 7 日消息，亿万富翁埃隆・马斯克于美东时间周三表示，其社交媒体平台 X （原推特）可能“很快”获得纽约州的支付牌照（货币转账许可证），这使该平台离提供支付功能又近了一步。

据路透社报道，马斯克在摩根士丹利科技、媒体和电信会议上表示，X 大概会在“下个月”获得加州的支付牌照，而获得纽约州的牌照可能仍需数月。

马斯克此前曾表示，加州和纽约州的支付牌照“最为重要”，因为两地人口众多、审批程序相对漫长。

IT之家注：截至 2022 年，加州人口约为 3919 万人，排名全美第一；截至 2019 年，纽约州人口约为 1945 万人，全美第四。

路透社援引专家消息，X 平台若想在全美范围内提供服务，需要在各州获得货币转账许可证。据IT之家去年 12 月报道，马斯克表示 X 平台（推特）预计将于今年年中，获得推出支付功能的最终批准。截至今年 1 月，美国已经有 15 个州批准 X 探索向用户提供支付功能。

实际上，自 2022 年 10 月份收购推特以来，马斯克已经多次提到将这一平台打造成类似于中国人使用的微信那样的“万能应用”的愿望，不仅可以让用户聊天刷视频，还可以打车或向商家支付。

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