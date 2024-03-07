极星 4 全系车型限时降价 6 万元，单电机标准续航版 23.99 万元起售、限量 100 辆

IT之家 3 月 7 日消息，@极星 Polestar 今日宣布，极星 4 全系车型限时直减 6 万元，同时还推出价值 2.5 万元保值增换购权益。

据介绍，全系车型降价 6 万元包含 5000 元定金抵 35000 元，尾款抵扣 30000 元两方面，入门的单电机标准续航车型售价来到 23.99 万元，不过限量 100 辆。

此外，极星 4 此次权益还包含价值 35000 元的智能驾驶套件免费升级、Nappa 座椅升级套件 & 高性能套件限时半价特惠、高性能套件限时半价特惠等。IT之家附官方一图知：

今年 1 月 12 日，这款纯电 SUV 新车开启全国批量交付，交付价格为 29.99 万-39.99 万元。

极星 4 采用了极星品牌的运动风格设计，采用溜背式造型，前脸搭载双 L 造型的矩阵式 LED 头灯组，车身线条流畅，尾部采用贯穿式尾灯；长宽高分别为 4839/1994/1544 毫米，轴距为 2999 毫米。

极星 4 内部最多可提供 4 块显示系统，包括 10.2 英寸驾驶员仪表屏、15.4 英寸横向中控屏、14.7 英寸（投射尺寸）W-HUD 抬头显示及 5.7 英寸后排中控屏；搭载高通骁龙 8155 芯片，操作系统内核采用原生谷歌安卓，并搭载 Flyme Auto Core 应用生态解决方案。

该车提供单电机版和双电机版，双电机版车型配备前后双永磁同步电机，最大功率 400 千瓦，最大扭矩 686 牛・米，0-100 公里 / 小时的加速时间最快为 3.8 秒；单电机版车型配备后永磁同步电机，最大功率 200 千瓦，最大扭矩 343 牛・米。两种版本均带有碳化硅逆变器，整车 CLTC 续航里程为 612-709 公里。

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