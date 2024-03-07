微软宣布将于 3 月 22 日举行新品发布会，Surface Pro 10 / Laptop 6 可期

IT之家 3 月 7 日消息，微软今天发布了一个特别活动页面，确认将于太平洋夏令时 3 月 21 日上午 9 点（北京时间 3 月 22 日凌晨 1 点）举办名为“办公新时代”的线上新品发布会，届时将发布全新 Windows 11 系统更新、Microsoft Copilot 功能以及 Surface 系列新品。

根据此前报道，微软将在本次发布会上推出新款 Surface Pro 10 和 Surface Laptop 6 笔记本电脑。这两款新品将搭载最新的英特尔酷睿 Ultra 和高通骁龙 X Elite 处理器，带来性能和效率的显著提升，微软也将把这两款设备称为全新的“AI PC”。

新款 Surface 笔记本电脑预计将在 4 月份率先上市（搭载英特尔处理器），而采用 ARM 处理器的版本则将于 6 月份上市。值得一提的是，这也是 Surface Laptop 首次采用 ARM 处理器。此外，消息人士还透露，Surface Laptop 还将推出面向商用市场的特别版本，内置 CAC 读卡器。

根据发布会页面确认，微软还将介绍与新款设备中集成的神经处理单元 (NPU) 相关的 Windows 和 Copilot 新功能。其中一项名为“AI Explorer”的功能，可以将用户在电脑上的所有操作转化为可搜索的记忆，相当于一个更加强大的 Copilot。

此次发布会也有可能是微软正式发布下一代 Windows 11 重大更新 (Windows 11 版本 24H2) 的契机，届时IT之家将第一时间带来相关资讯。

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