哪吒汽车印尼工厂首批设备进厂，“印尼造”首台整车预计 4 月 30 日下线

IT之家 3 月 7 日消息，据哪吒汽车官微消息，其印尼工厂于 3 月 6 日迎来了首批生产设备，距离哪吒汽车实现印尼本地化生产的目标更近一步。

哪吒汽车方面表示，预计将于今年 4 月 30 日迎来印尼工厂的第一台哪吒汽车下线。据此前规划，哪吒汽车的本地化生产将以 KD 形式进行，计划在 2024 年第二季度开始。

IT之家注：KD 有三种形式，为 CKD（全散件组装）、SKD（部分散件组装）、DKD（整车完整组装）。KD 件指从国外进口全部散装件，然后在国内组装生产。

去年 10 月 24 日，哪吒 V 作为首发车型于 10 月 24 日在印尼上市，售价为 3.79 亿印尼卢比（约 17 万元人民币）。去年 11 月 27 日，哪吒汽车在印尼举办了合作签约仪式，并完成了印尼首批用户的交付活动。

据IT之家本月初报道，哪吒汽车 2 月全系交付 6085 辆，较 1 月的 10032 辆环比下降 39%，较去年 2 月的 10073 辆同比下降约 40%。哪吒 L 车型将于 4 月上市，上市即交付。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。