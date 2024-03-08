苹果 macOS 14.4 正式发布：新增 Emoji、优化播客应用

IT之家 3 月 8 日消息，苹果今日向 Mac 电脑用户推送了 macOS 14.4 更新（内部版本号：23E214），本次更新距离上次发布隔了 28 天。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

macOS Sonoma 14.4 为你的 Mac 引入了新的 Emoji 表情符号，修复了相关错误并提供了安全更新。

Emoji：

新增蘑菇、凤凰、石灰、断链和摇头表情符号

18 人和肢体表情符号支持朝向相反方向。

本次更新还修复和改进了以下错误：

播客应用中 Episode 文本现在支持全文阅读、搜索某个单词 / 短语、指定从某个时间点播放、使用 Text Size、Increase Contrast 和 VoiceOver 等辅助功能。

Messages for Business 更新，方便用户获取订单状态、航班通知、欺诈警报或来自可信企业的其他交易等企业动态信息。

Safari 收藏栏增加了只显示网站图标的选项

根据苹果官方公布的更新日志，macOS 14.4 修复了超过 50 个安全漏洞，涵盖蓝牙、ImageIO、音乐、便笺、照片、Safari、沙盒、共享表单、快捷方式、Siri、Spotlight、系统设置、WebKit 等内容。

附 macOS 14 发布历史：

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