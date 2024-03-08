苹果为 iOS 18 和 macOS 15 开发新的无障碍功能：满足个性化需求

IT之家 3 月 8 日消息，苹果公司正在积极开发 iOS 18（内部代号 Crystal）和 macOS 15（代号 Glow），国外科技媒体 MacRumors 近日发布博文，分享了两款系统的无障碍功能信息。

Adaptive Voice Shortcuts

该功能支持用户映射特有的口语短语到无障碍设置中。用户可以选择创建一个自定义短语，并通过说出该短语来选择他们希望切换的辅助功能设置。

通过使用自适应语音快捷方式，用户将能够切换现有的辅助功能，如 VoiceOver、语音控制、缩放等。

Live Speech 新增自定义“Categories”部分

苹果操作系统中已有的 Live Speech 功能将新增一个用户自定义类别的部分。用户可以将短语归入自己选择的类别。

创建类别时，用户可以命名自己的类别，并从大约 20 个不同的图标中选择作为图标。创建类别后，用户就可以添加自己想要的短语。

更多应用程序将支持自定义字体大小

苹果公司计划扩大应用程序对自定义字体大小的支持。IT之家注：该选项位于 "辅助功能" 设置窗格的 "显示" 部分，允许用户为单个应用程序选择自定义字体大小，并在阅读时选择自己喜欢的字体大小。

macOS Sonoma 目前支持以下 5 款 App 自定义字体大小：

Calendar 日历

Finder 访达

Mail 邮件

Messages 信息

Notes 备忘录

苹果计划在 macOS 15 中扩大支持范围，新增另外 5 款 App：

Books 书籍

News 新闻

Stocks 股票

Tips 小贴士

Weather 天气

熟悉自定义字体大小的消息人士在接受 MacRumors 采访时表示，苹果正在内部测试一种改变 macOS 菜单栏字体大小的选项，但目前还不清楚该公司是否会向最终用户提供这一选项。

此外还有消息称苹果公司正在开发更多的无障碍功能，其中之一就是利用设备上的眼动追踪功能，但在撰写本文时还没有获得更多细节。随着操作系统开发工作的继续，以及为 WWDC 2024 做准备，应该会有更多信息曝光。

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