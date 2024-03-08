苹果 watchOS 10.4 正式发布：修复屏幕误触问题、“轻点显示完整通知”支持双击扩展通知

IT之家 3 月 8 日消息，苹果今日向 Apple Watch 用户推送了 watchOS 10.4 更新（内部版本号：21T216），本次更新距离上次发布隔了 28 天。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

要安装 watchOS 10.4 更新，Apple Watch 需要具有至少 50% 的电量，且必须放在 Apple Watch 充电器上。

watchOS 10.4 更新添加了包括凤凰、青柠、上下摇头的笑脸，一系列指明方向的人物表情符号，来自 Unicode 于 2023 年 9 月提出的 Emoji 15.1 更新。

IT之家翻译 watchOS 10.4 更新日志内容如下：

“轻点显示完整通知”（Tap to Show Full Notification）设置现支持用户双击扩展通知。

使用 Apple Pay 和 AssistiveTouch 的确认功能需要输入密码以提高安全性，并且不支持双击侧边按钮。

修复了导致某些用户遇到的屏幕误触问题

修复了某些用户的通讯录无法同步到 Apple Watch 的问题

附 watchOS 10 发布历史：

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