英伟达推出 Cloud G-SYNC 技术，提升 GeForce NOW 云游戏流畅度

IT之家 3 月 8 日消息，英伟达近日推出了 Cloud G-SYNC 技术，这一面向 GeForce NOW 用户的自适应同步技术可为云游戏玩家带来更好的画面体验。

Cloud G-SYNC 目前仅限于 GeForce NOW RTX 4080 SuperPOD 实例 ，也就是 GeForce NOW Ultimate 订阅层级 。

该技术将显示器刷新率与云游戏流同步，可减少屏幕撕裂和卡顿，从而获得更流畅的云游戏体验。此外 Cloud G-SYNC 还涵盖了 Reflex 技术，降低云游戏延迟。

显示器方面，英伟达要求用户设备最大刷新率高于 60Hz，并支持英伟达 G-SYNC、AMD FreeSync 或苹果的 ProMotion 中的一种 VRR 可变刷新率技术。

此外，该功能仅限于原生 GeForce NOW 应用，不支持浏览器、移动和电视客户端。

兼容方面，对于 Windows 系统，至少需英伟达图灵架构显卡，也就是 GTX 16 或 RTX 20 系，暂不支持英特尔或 AMD 的 GPU。

对于 macOS 版应用，则支持所有 Apple Silicon 机型和部分搭载英特尔芯片的 Mac 机型，包括：

MacBook Pro（13 英寸，2020，四个 Thunderbolt 3 端口）

MacBook Pro (16 英寸，2019)

MacBook Air（13 英寸，2020）

iMac（视网膜 5K 显示屏，27 英寸，2020 年机型）

Mac Pro (2019)（需搭载 AMD Radeon Pro W5500X 起步的 MPX 图形处理器模块）

英伟达表示，对于配备 GeForce 的系统，支持 Cloud G-SYNC 需要至少 R545 版本驱动，同时在 Windows 下，不支持多显示器。

英伟达此次还推出了 GeForce NOW 云游戏日票，Priority 和 Ultimate 版本分别定价 3.99/7.99 美元（IT之家备注：当前分别约 29/58 元人民币），分别提供对应层级一日内 6/8 小时游戏时长，适合临时离开电脑或想尝试云游戏的用户。

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