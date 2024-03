《辐射》真人剧集正式预告公布，4 月 12 日上线

IT之家 3 月 8 日消息,《辐射》真人剧集日前公布了正式预告,该剧根据同名游戏改编,讲述了一群富人和贫民在荒芜世界中奋力求生的故事。核弹爆炸 200 年后,一直生活在奢华的辐射避难所中的天真居民,不得不回到复杂诡怪,暴虐横生的地表世界。

背景音乐《I Don't Want To Set The World On Fire》响起,确实有一些原版游戏的味道,但不少玩家认为预告片中的背景设定有些偏离游戏,至于最终口碑如何,还需要等到上线后才能得知。

IT之家此前报道,《辐射》真人剧集由《西部世界》创作者乔纳森・诺兰和丽莎・乔伊创作,改编自全球畅销游戏《辐射》系列。该剧集由亚马逊、Kilter Films 与 Bethesda Game Studios 以及 Bethesda Softworks 联合制作,诺兰执导了该剧集的前三集。

该剧集以后末日时代洛杉矶为背景,基于《辐射》故事原创,故事发生在位于洛杉矶的 33 号避难所。该剧演员阵容包括埃拉・珀内尔、沃尔顿・戈金斯、亚伦・莫顿、莫伊塞斯・阿里亚斯、凯尔・麦克拉克伦、萨里塔・乔杜里等,将于 4 月 12 日上线亚马逊 Prime Video。

