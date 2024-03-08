AMD 收紧 FreeSync 标准：水平像素数低于 3440 的显示器 / 电视，需要 144Hz 以上高刷

IT之家 3 月 8 日消息，AMD 近日收紧了 FreeSync 标准，提高了对电视、显示器的分辨率、刷新率等门槛要求，例如 1080p 显示器必须要有 144Hz 高刷。

AMD 于 2015 年推出 FreeSync 技术，其宣传点之一是英伟达专有 G-SYNC 的“平替”，能有效消除游戏卡顿和画面撕裂，几乎能在任意帧率下实现流畅、自然的视觉效果。

AMD 官方表示：

AMD FreeSync（游戏智能显示）技术拥有庞大的游戏显示器生态系统，涵盖超过 4000 款 认证显示器。这一庞大的生态系统基于行业标准的可变刷新率协议，由各种显示连接器的支持设备和显示器所组成，带来出色的视觉体验。

英伟达的 G-SYNC 依靠显示器内部的专用硬件模块进行自适应帧速率同步处理，而 FreeSync 则不同，它是在 VESA 自适应同步解决方案基础上构建的一种基于软件的方法。

AMD 此前并未严苛规范 FreeSync 认证，因此绝大多数刷新率在 60、75、90 和 120Hz 显示器都能获得该认证商标。

AMD 现在收紧了 FreeSync 认证，对于水平分辨率低于 3440 像素的所有显示器和电视，至少需要 144Hz 刷新率。

因此无论是 1080p（1920X1080）、1440p（2560x1440）或更低的分辨率，现在都必须支持 144Hz 才能被归类为 FreeSync。这意味着未来的经济型显示器将很快失去 FreeSync 的称号。

而对于水平分辨率高于 3440 像素的所有显示器和电视，需要至少 120Hz 刷新率。

IT之家附上表格如下：

笔记本 显示器或者电视 FreeSync™ Max. Refresh Rate: 40-60 Hz Max. Refresh Rate: ≥ 144 Hz FreeSync™ Premium Max. Refresh Rate: ≥ 120 Hz Max. Refresh Rate: ≥ 200 Hz ≥ 3440 Horizontal resolution:

Max. Refresh Rate: ≥ 120 Hz FreeSync™ Premium Pro AMD FreeSync HDR on top of FreeSync™ Premium requirements. AMD FreeSync HDR on top of FreeSync™ Premium requirements.

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