小鹏汽车法务部发声：“黑锅”不是飞盘，别乱扔

IT之家 3 月 8 日消息，小鹏汽车法务部昨日转发了关于去年 12 月一起维权案的进度披露，并表示“黑锅”不是飞盘，别乱扔。

小鹏表示，真正的实力，是在阳光底下闪闪发光，而不是躲在角落里“扔锅”。“含沙射影”的一时口快最终换来的只能是打脸道歉和法律责任，前车之鉴，后车之师。

最后小鹏强调，对于品牌声誉和鹏友权益，小鹏法务会坚决守护，对于任何恶意侵权行为，公司都会依法追责到底。

虽然小鹏汽车法务部并未明确指出“黑锅”的内容，但评论区网友纷纷指路 @理想同学会-暗夜。该博主曾发文称“自从理想 MEGA 发布以来，网上对于理想的攻击就没有停止过”，并暗指小鹏汽车为幕后推手（原博文已修改）。

据IT之家此前报道，3 月 1 日，理想汽车发布了其首款纯电车型理想 MEGA MPV，售价 55.98 万，3 月 11 日开始交付。该车采用 800V 高压平台，搭载与宁德时代共同研发的麒麟 5C 电池组。

MEGA 推向市场后因其外观陷入舆论漩涡。近日，一名汽车博主在网络上曝出一则理想汽车向某平台的投诉通知函。

该通知函指出，2024 年 3 月 2 日，今日头条平台“成熟小猫”等用户对理想汽车的新品 MEGA 车型进行恶意 P 图，将“奠”和“新能源殡仪车”等字样贴于车身，严重侵害理想汽车的产品形象及品牌声誉，侵害了理想汽车的名誉权。理想方面要求今日头条平台的相关内容作删除等处理。

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