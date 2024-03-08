谷歌 Google Play 商店并行下载回归：支持用户同时下载多个应用

IT之家 3 月 8 日消息，谷歌 Google Play 商店在最新的 40.0.13 版本中为部分用户开启并行下载功能，当用户通过 Google Play 下载应用时，支持多个应用同时下载。

这不是谷歌第一次尝试该功能，早在 2020 年，谷歌 Google Play 商店曾测试过多个安卓应用并行下载，但随后便放弃了。时隔多年，谷歌 Google Play 商店再次对此功能进行测试，未来有望面向更多用户开放。

图源 Pixabay

IT之家注意到，目前该功能存在限制，并行安装可能不适用于“管理应用程序和设备”部分中的应用程序更新。

▲ 图源外媒 TheSpAndroid

对于需要更新的 App，用户仍然需要等待逐一下载完成。其次，谷歌限制了并行下载 App 的数量，目前仅支持两个 App 同时下载。如果是 ROOT 设备，可以通过 GMS Flags 添加标记开启更多应用并行下载（最多五个）：

Package - com.google.android.finsky.regular Flags - InstallQueue__enable_su_parallel_install

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