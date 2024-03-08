最高检：2023 年起诉利用网络实施的犯罪 32.3 万人，同比上升 36.2%

IT之家 3 月 8 日消息，我国最高人民检察院今日发布 2023 年工作报告，其中提供到了电信诈骗、网络犯罪、金融诈骗等内容。

IT之家从报告获悉，2023 年，检察机关推动网络空间依法治理，制定检察机关网络法治工作 21 条意见，起诉利用网络实施的犯罪 32.3 万人，同比上升 36.2%。坚决惩治网络暴力“按键伤人”，会同最高人民法院、公安部制定指导意见，对在网上肆意造谣诽谤、谩骂侮辱、“人肉搜索”等涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任，维护公民人格权益和网络秩序。严厉打击“网络水军”造谣引流、舆情敲诈等违法犯罪，净化网络舆论环境。

最高检工作报告说，2023 年，检察机关依法严惩电诈网赌，积极参与打击涉缅北电信网络诈骗专项行动，深挖严打组织者、领导者及幕后“金主”，起诉电信网络诈骗犯罪 5.1 万人、帮助信息网络犯罪 14.7 万人、网络赌博犯罪 1.9 万人，同比分别上升 66.9%、13% 和 5.3%。针对互联网领域侵犯个人信息、虚假宣传、消费欺诈等乱象，办理公益诉讼 6766 件，督促落实监管责任和平台责任，用法治力量维护网络清朗。

最高检工作报告说，2023 年，检察机关坚决维护金融安全。制定服务保障金融高质量发展 23 条检察意见，严厉打击金融犯罪，防范化解金融风险。

2023 年，最高检起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪 2.7 万人，其中集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪 1.8 万人，保持惩治涉众型金融犯罪高压态势，尽最大努力追赃挽损。起诉欺诈发行、内幕交易、操纵市场等证券犯罪 346 人；起诉洗钱犯罪 2971 人，同比上升 14.9%。

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