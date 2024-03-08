华硕推出 BTF 2.0 背插新品：含 Z790 主板、RTX 4070Ti Super 显卡、TUF GT302 背置机箱

IT之家 3 月 8 日消息，华硕 BTF2.0 新品目前已经开启预约，包括机箱、主板、显卡三件套，分别为：

TUF GAMING Z790-BTF WIFI 背置主板

TUF GAMING RTX 4070Ti SUPER BTF 背置显卡

TUF GAMING GT302 BTF 装备库背置机箱

其中， 华硕 TUF Gaming GT302 ARGB 机箱IT之家已作报道，详情可见《华硕推出 TUF Gaming GT302 ARGB 机箱：兼容 BTF 背插主板、预装 4 个 ARGB 风扇》。

值得一提的是，「BTF」是「Back To (the) Future」的缩写，意即「回到未来」。

这款主板采用 16 (60A)+1 (60A)+1 相供电，采用隐藏式连接器设计，拥有特殊高功率显卡供电插槽，可以为配套的 BTF 显卡提供 600W 的供电能力，从而带来“坚若磐石的效能”。

其他方面，这款主板支持 PCIe5.0、PCIe Q-Release、AEMP II，支持 7200+ MT/s内存，支持 WiFi 7，还配备了 ASUS WiFi Q 天线，提供 USB 20Gbps- C 与前置 USB 10Gbps- C 接口。

这款 RTX 4070Ti Super 显卡采用了白色造型，默认频率 2640 MHz，OC 模式下加速频率可达 2670 MHz。

华硕 BTF 2.0 方案取消了显卡外接供电设计，通过 BTF 2.0 显卡背置供电金手指与 BTF 2.0 主板供电插槽，正面无需连接供电线，即可为显卡供电；主板也兼容普通显卡，满足玩家更多需求。

华硕 Z790 + RTX 4070Ti Super 三件套木已经在官网开启预约，暂未上架京东，三件套 10367 元，主板 + 显卡两件套 9498 元。

作为参考，华硕之前推出的 B760 天选主板 + 天选 RTX 4070 显卡 + 弹药库机箱的背插三件套为 8297 元。

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