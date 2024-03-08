英特尔酷睿 i9-14900KS 处理器上市前被开盖，Cinebench 跑分降温 10℃

IT之家 3 月 8 日消息，Overclock 论坛玩家 pakhtunov 将尚未上市的英特尔酷睿 i9-14900KS 处理器开盖涂抹液金直触散热器，Cinebench 跑分温度降低 10℃。

▲ 酷睿 i9-14900KS 处理器

该玩家对 P 核频率 5.9GHz 下的 14900KS 进行了测试，数据如下：

Cinebench 原装 IHS：85°C、376W

Cinebench 开盖后：75°C、366W

Y-cruncher 原装 IHS：89°C、432W

Y-cruncher 开盖后：82°C、409W

▲ Cinebench 跑分温度功耗数据 左：开盖前 右：开盖后

▲ Y-cruncher 跑分温度功耗数据 左：开盖前 右：开盖后

该玩家进行测试的平台为：

CPU：酷睿 i9-14900KS（SP 102、P 120）

主板：华硕 ROG Maximus Z790 Apex Encore

散热：九州风扇冰堡垒 360 青春版（LS720 SE），风扇更换为猫头鹰 NF-A12x25

内存：2x 24GB 芝奇 8400 @ 8200-36 1.48V

显卡：华硕 ROG Strix RTX 4090 OC

酷睿 i9-14900KS 处理器基于 Raptor Lake-S 架构，拥有 8P + 16E 共 24 核心 32 线程，具备 36MB L3 和 32MB L2 缓存，P 核频率提高了 200MHz 达到 6.2GHz（最多三颗 P 核 6.2GHz，全核 5.9GHz），E 核提高 100MHz 达到 4.5GHz，同时最高 TDP 也从 125W 增至 150W。该玩家在测试中记录到了最高 432W 的功耗。

IT之家此前报道，消息称英特尔 3 月 14 日推出酷睿 i9-14900KS 处理器，定价约 750 美元（IT之家备注：当前约 5400 元人民币）。这是 LGA-1700 平台的最后一款高端 CPU，也是最后一款使用旧命名模式的台式机 CPU。

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