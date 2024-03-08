机械革命极光 S 迷你主机新配置：i7-12650H + RTX 4060，4899 元起

IT之家 3 月 8 日消息，机械革命在去年 5 月底推出了极光 S 迷你主机，采用了笔记本上的 i9-12900HX 处理器和 RTX 4060 独显，16G + 1T 配置首发价 5999 元。

极光 S 迷你主机日前推出了新的配置版本，i7-12650H + RTX 4060，首发价 4899 元起。

i7-12650H + RTX 4060 + 16GB + 512GB 首发价 4899 元

i7-12650H + RTX 4060 + 16GB + 1TB 定制版首发价 5699 元

i7-12650H + RTX 4060 + 32GB + 1TB 定制版首发价 5899 元

该机体积为 4.5L，长 22.39cm、高 31.69cm、宽 9.07cm，可竖向放置；配有六铜管、双风扇散热，搭载 140W 性能释放的 RTX 4060，可扩展存储。

接口方面，机械革命新款极光 S 正面有两个 USB-A 3.2、一个 USB-A 2.0、音频口，背面有一个雷电 4、两个 USB-A 3.2、两个 USB-A 2.0、一个 HDMI 视频口、一个 RJ45 网口，IT之家附图如下：

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