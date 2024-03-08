致态 PRO 专业高速存储卡 1TB 版发布，首发价 849 元

IT之家 3 月 8 日消息，致态今日推出 PRO 专业高速存储卡 1TB 版，最大顺序读取速度可达 170MB/s，官方售价 999 元，参与预售活动，首发价 849 元。

IT之家整理致态 PRO 专业高速存储卡 1TB 版参数如下：

致态 PRO 专业高速存储卡 1TB 版采用了长江存储晶栈 Xtacking 架构的闪存颗粒，顺序读取速度最高 170MB/s，写入速度最高 120MB/s，支持 U3、V30 、A2 等速度等级，实现全高清 FHD 或 4K 视频拍摄，RAW 格式下的高速连拍。

致态 PRO 专业高速存储卡 1TB 版能够兼容专业相机、无人机、运动相机、平板以及游戏掌机等设备，官方表示：致态 PRO 专业高速存储卡还具备“耐冷、耐热、防水、抗冲击、防震、防跌落、防静电、防 X 射线”等多重防护设计，能提供“稳定耐用的体验”。

致态 PRO 专业高速存储卡 1TB 版本内置了断电保护机制，能够在突然断电的情况下保护有效数据，避免文件丢失或意外损坏，官方还为致态 PRO 专业高速存储卡全系列提供终身质保，除行车记录仪、CCTV、监控摄像机等密集型设备外，只换不修。

IT之家查询获悉，致态 PRO 专业高速存储卡还有 64GB、128GB、256GB 以及 512GB 版本可供用户选择，需要注意的是，个别版本在写入速度上存在差异，其余配置保持相同，另外，64GB 和 128GB 版本不提供收纳盒这一赠品。

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