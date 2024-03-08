网易开放世界游戏《七日世界》将于 4 月 3 日全平台公测

IT之家 3 月 8 日消息，网易游戏旗下《七日世界》游戏官方宣布，将于 2024 年 4 月 3 日开启公测，测试平台包括 PC 端和移动端。

据网易官方介绍，《七日世界》为网易旗下独立工作室开发的一款多人在线超自然开放世界型生存游戏，将登陆 PC、安卓和 iOS 平台。游戏背景设定在末日世界的奈科特大陆，玩家将在游戏中扮演大陆幸存者，体验组队挑战 BOSS、建造家园、组建 CP 等玩法。

IT之家附游戏简介如下：

在这终末世界里，你能找到属于你的一席之地吗？在七日世界中，开放大世界无时无刻不在挑战你的生存极限，你需要在极端环境、异位面生物和邪恶之徒的多重压力下寻找一线生机，并在荒芜的土地上建设家园，组建幸存者队伍，与怪物作战。在你们的帮助下，人类仍有机会夺回过去的失地。

官方在公告中表示：目前移动端受限于机型适配问题，暂不开放付费购买内容，玩家可以通过 PC 端体验付费内容。

IT之家注意到，该游戏已上架国区 Steam 平台，预计发行日期为 2024 年第三季度，PC 端现在处于抢先测试阶段，官网提供了 PC 客户端下载选项。

《七日世界》于去年 9 月开启全平台预约，PC 端最低配置要求为：i5-2400 + GTX 670，推荐配置为：i7-2600K + GTX 970。

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