小鹏汇天飞行汽车“旅航者 X2”首次飞越广州 CBD，已获特许飞行证

IT之家 3 月 8 日消息，小鹏汇天今日宣布，飞行汽车“旅航者 X2”顺利完成城市 CBD“天德广场-广州塔”区域的低空飞行。

据介绍，旅航者 X2 从广州天河区的天德广场超甲级写字楼群垂直起飞，通过自动驾驶模式 ，向标志性建筑广州塔方向飞行，横越广东省博物馆、花城广场、海心沙亚运公园等广州的地标性景观。这条飞行航线既可用于未来城市空中交通，也是一条非常具备观赏价值的低空游览路线。

官方称，此次飞行活动验证了小鹏汇天的飞行产品可以满足城市复杂环境的使用需求。通过各个政府、企业的协同合作，也共同探索了低空经济落地应用所需的低空空域管理 、基础设施建设 、监管指挥等 条件。

小鹏汇天创始人、总裁赵德力表示：

低空经济已经成为国家到各级地方政府关注的重要议题。此次飞行活动，政府主导，企业协同，大家共同助推低空经济发展，合力打造广州的低空产业链生态。小鹏汇天作为一家飞行汽车研发公司非常关注产品未来的应用场景，通过不断地探索我们将推动飞行汽车的应用落地，尽快让飞行汽车‘飞’进千家万户。

IT之家此前报道，旅航者 X2 是该公司自主研发、制造的一款双人智能电动飞行汽车，全机身采用碳纤维材料打造，外观造型呈水滴状，拥有良好气动性能。

2023 年 1 月 30 日，小鹏汇天旅航者 X2 已获得由中国民用航空中南地区管理局颁发的特许飞行证，旅航者 X2 成为国内首款提出申请并成功获批的有人驾驶 eVTOL（电动垂直起降）产品。

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