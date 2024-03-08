任天堂 Switch 模拟器 Sudachi 推出，由 Yuzu 模拟器 iOS 移植开发者维护

IT之家 3 月 8 日消息，Yuzu 模拟器 iOS 移植版作者 Jarrod Norwell 近日启动了 Sudachi 项目，以 Yuzu 模拟器为基础，继续为 Android、Linux 和 Windows 等平台开发任天堂 Switch 模拟器。

▲ Sudachi 项目官网

开发者 Jarrod Norwell 网名 @antique_codes，是一名 iOS 应用开发者、前 iOS 逆向工程师、模拟器开发者，曾经为 iPhone 和 iPad 移植了任天堂 3DS 模拟器 Citra 与 Switch 模拟器 Yuzu。

▲ Sudachi iOS 版游戏画面

Sudachi 原本是开发者为 iOS 平台移植 Yuzu 模拟器的项目，但在本周早些时候的 Yuzu 模拟器风波后，Jarrod Norwell 决定为全部平台开发 Sudachi 模拟器。考虑到项目维护者的背景与经验，Sudachi 在近期 Yuzu 的各个分支项目中较为被看好。

▲ Sudachi Android 版本

开发者已经发布了安卓平台 Sudachi 模拟器的首个版本，但该版本只是对 Yuzu 源代码进行了一些依赖更新与修复，后续还会有更多改动。

▲ Sudachi Discord 服务器

IT之家查询 Sudachi 项目官方 Discord 服务器发现，开发者目前仍在与用户积极讨论，并同步开发动态。

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