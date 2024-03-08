降温不降性能，微星开始推送 BIOS 更新：为英特尔第 14 代处理器禁用 CEP 功能

IT之家 3 月 8 日消息，微星近期开始为英特尔 700 和 600 系列主板推送 BIOS 更新，支持禁用 CEP（电流激增保护）功能。用户禁用该功能之后，可以在不影响性能的情况下，让处理器在较低的电压和温度下运行。

CEP 全称是 Current Excursion Protection，一般理解为电流过载保护功能，主要是为了防止 CPU 电压不足导致系统不稳定。

不过有时候因为所使用的平台和组合差异，可能会导致性能下降。发烧级玩家可以选择禁用 CEP 功能，以最大限度地提高性能。

目前支持的处理器包括第 14 代 K、第 14 代非 K、第 13 代 K 和第 12 代 K 系列 CPU。目前，第 14 代 K 系列 CPU 支持禁用 CEP，而其他处理器则需要更新到最新的 BIOS 才能禁用 CEP 支持。IT之家附上 CPU 和芯片组支持列表如下：

微星已经发布了大部分 Z790 和部分 B760 主板的 BIOS 更新，支持禁用 CEP，有需求的用户可以访问微星网站上找到对应主板的专用 BIOS。

微星主板的 CEP 功能包括“Microcode Selection - No UVP”和“Lock BCLK 102.5”，另外需要注意的是，该操作仅支持“B0”步进的芯片，不支持“C0”步进的芯片。

微星目前正在努力为下一批产品发布更多的 BIOS 更新，包括 B760 和 600 系列主板，计划于三月底发布。

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