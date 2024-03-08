我国 5G 基站数量达到 338 万个，实现“市市通千兆、县县通 5G、村村通宽带”

IT之家 3 月 8 日消息，综合央视新闻、新华网、中国网报道，工业和信息化部部长金壮龙今日在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”集中采访活动上就如何加快推进新型工业化、如何促进中小企业专精特新发展等热点问题回答媒体记者提问。

面对中央广播电视总台记者关于“我国工业发展形势”以及“今年在推进新型工业化方面都有哪些重要举措”的问题，他表示：我们国家建成了全球规模最大，技术领先的通信网络设施，5G 基站数量达到 338 万个，实现了“市市通千兆”“县县通 5G”“村村通宽带”。

他还表示，将巩固提升信息通讯业的竞争优势和领先地位。适度超前建设 5G、算力等信息设施，继续推动互联网规模化应用。让 5G 赋能千行百业；强化 5G 严谨，支持 5G-A 发展；同时要加大 6G 研发力度。

面对南方财经 21 世纪经济报道记者关于“‘专精特新’中小企业有关情况”以及相关“促进措施”的问题，工信部部长金壮龙表示，我们国家中小企业有 5000 多万家，量大面广，到现在，我们国家已经培育了 12.4 万家专精特新中小企业，其中专精特新“小巨人”企业达到 1.2 万家。这些企业在强链补链延链中发挥了重要作用。

金壮龙还表示，下一步将重点抓好四项工作，IT之家汇总如下：

提质量。我们要出台促进专精特新中小企业高质量发展的政策措施，持续擦亮“专精特新”这个金字招牌，让它“货真价实”。同时，我们要推进实施中小企业数字化赋能专项行动，深入推进中小企业数字化转型城市试点工作，中央财政连续 3 年支持 4 万多家中小企业实施数字化改造。

优环境。我们要全面贯彻《中小企业促进法》，落实《保障中小企业款项支付条例》。同时，我们也要强化金融支持，为中小企业在用能、用人、用数、用地等方面做好保障。

强服务。我们将继续健全中小企业公共服务体系，会同有关部门深入开展服务中小企业的系列活动。我们还有一个国家中小企业发展基金，要发挥好作用，支持中小企业创业、创新、创造。

促融通。我们要进一步发挥链主企业的龙头作用，让更多中小企业参与到重点产业链发展中来。政府要搭建好对接平台，促进大中小企业融通发展。今年我们还要再重点建设 100 个左右中小企业特色产业集群，现在已经有 200 家了。

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