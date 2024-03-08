华为知情人士回应 P70 系列手机延期：发布日期压根没对外公布过

IT之家 3 月 8 日消息，据蓝鲸财经报道，针对日前市场传出华为 P70 系列手机延期发布的消息，华为内部相关知情人士向记者表示，此前“压根没对外公布过”发布日期。

这名知情人士表示，“好比以前，某个系列（机型）在固定日期发布，比如三月份或其他月份，都是按照以前‘固定的一些经验’去做的。但是华为 P 系列并不是说，就固定一定要在某一个日子发，这是一个经验主义的问题。”

据IT之家昨天的报道，博主 @数码闲聊站 曾爆料称华为 P70 系列手机将延期发布。在这之前，该博主曾称 P70“暂定 3 月下旬发布”。

综合以往爆料，华为 P70 标准版机型配备“相对小尺寸”的 2.5D 1.5K 显示屏，提供 50Mp 超大底主摄 + 潜望镜镜头 + 无线充 + 北斗卫星通讯，Pro 版机型的主摄长焦模组和卫通技术还有突破。

华为 P70 系列部分配置爆料信息如下：

芯片：麒麟 9xxx，标准版和大杯的芯片频率略有差别

屏幕：6.58 英寸左右 2.5D 1.5K LTPO / 6.8 英寸左右 2.5D 1.5K LTPO，使用等深四微曲设计

相机：OV50H 物理可变光圈 / IMX989 物理可变光圈，50MP 超广角、50MP 4x 潜望长焦镜头

特色：新卫星通讯技术、新外观形态设计

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