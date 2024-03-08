东风汽车召回 41123 辆风神 E70 ，极端情况可导致车辆失去动力

IT之家 3 月 8 日消息，日前，东风汽车集团有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

自即日起，召回 2022 年 7 月 13 日至 2023 年 1 月 5 日期间生产的部分风神 E70 汽车，共计 41123 辆。

IT之家获悉，本次召回范围内部分车辆，因驱动电机右悬置固定支架强度不足，长期使用后可能开裂，机舱横梁晃动量增大，极端情况下，车载充电机和水加热器连接电缆受到拉扯，造成连接器故障，导致车辆行驶中高压保护断电失去动力，存在安全隐患。

东风汽车集团有限公司将为召回范围内车辆免费更换驱动电机右悬置的固定支架，同时检查车载充电机和水加热器连接电缆的连接器，对变色、熔蚀的零部件进行更换，以消除安全隐患。

风神 E70 官方指导价为 14.28 万元-14.98 万元，CLTC 综合工况续航里程 330-433km，车身尺寸 4680*1720*1530mm，轴距为 2700mm。

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