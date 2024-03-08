安徽合肥无人机低空医疗运输航线正式开通，血液中心至医院仅需 14 分钟

IT之家 3 月 8 日消息，据“安徽省妇儿中心合肥市妇幼保健院”官方公众号，3 月 6 日上午，由安徽省血液中心（合肥市中心血站）至安徽省妇儿医学中心、安徽省妇幼保健院（西院）的无人机低空血液运输航路首飞取得圆满成功，这标志着合肥无人机医疗物资运输航线正式开通。

IT之家注意到，本次开通的航线共有 6 条，主要围绕安徽省妇儿医学中心合肥市妇幼保健院本部、东区、西区及省血液中心，航线最长耗时 25 分钟，最短 8 分钟：

省妇儿医学中心（东区）至省妇儿医学中心（西院）航线最长为 21.2km，飞行所需时间约 25 分钟

省妇儿医学中心（本部）至省妇儿医学中心（东区），航线最短为 6.6km，飞行所需时间约 8 分钟

省妇儿医学中心相关负责人表示，“当有紧急用血需求时，无人机携带血液从安徽省血液中心飞至省妇儿医学中心（西院）仅需 14 分钟，避免了路面交通拥堵带来的时间延迟，进一步提升医疗救治效率，使用无人机送血不仅能够满足医院紧急用血的需求，也能有力保障突发公共事件或重大自然灾害等特殊情况下的应急需要”。

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