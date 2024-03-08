消息称苹果计划 2026 年推出首款折叠屏 iPhone 手机，比竞品更轻更薄

IT之家 3 月 8 日消息，美国专利商标局昨日正式公布了苹果的一项专利申请，展示了苹果未来折叠屏产品的设计，包括 iPhone、混合平板电脑笔记本电脑等多种产品。

IT之家早些时候报道，，郭明錤最新发布的一份研究报告预测苹果可折叠的 iPad-MacBook 混合设备可能在 2027 年实现量产，但对于折叠 iPhone 没有给出预测时间。

对于这份专利，苹果高管回应 AlphaBiz 称：“经过仔细考虑，公司确认将推迟到 2026 年发布首款折叠屏 iPhone，这比内部预期要晚。”

这位苹果高层人士表示，“鉴于与竞争对手相比发布时间较晚，所以将集中采用更多先进技术”。

他还补充说“这款折叠屏 iPhone 预计将比竞争对手的机型更薄、更轻”，他表示，“我们的目标之一是避免出现竞争对手正努力解决的折痕问题。”

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