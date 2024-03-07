苹果申请可折叠设备专利：化学强化玻璃可防止折叠时开裂

IT之家 3 月 7 日消息，据 PatentlyApple 报道，美国专利商标局今天正式公布了苹果的一项专利申请，该专利涵盖了未来的可折叠设备，包括 iPhone、混合平板电脑笔记本电脑等多种产品。这份专利申请提出了一种在折叠处通过化学方法创建纹理状玻璃以防止其开裂的方法。IT之家早些时候报道，著名分析师郭明錤发布的一份研究报告预测，可折叠的 iPad-MacBook 混合设备可能在 2027 年实现量产。

该专利名为“具有纹理柔性区域的可折叠显示屏电子设备”（Electronic Devices With Folding Displays Having Textured Flexible Areas）。专利描述了一种可折叠的电子设备，其柔性显示屏嵌入可折叠的机身中，并能够沿着折叠轴弯曲。屏幕表面覆盖着一层透明的玻璃盖板，为了让盖板在设备折叠时也能弯曲，专利提出了一种在玻璃盖板上蚀刻细长凹槽的工艺，使该区域的玻璃变薄从而实现弯折。凹槽内填充聚合物材料，一方面使盖板内表面平整化，另一方面填充物表面的粗糙纹理有助于减少光的反射。

这份专利配有多幅示意图，其中第一幅图展示了一款可折叠设备，它既可以是手机和平板电脑，也可以是笔记本电脑等多种形态。当需要观看显示屏内容时，用户可以将其展开变成平板电脑形态，而折叠起来则可以方便携带。

专利还提到，凹槽内的聚合物可以通过液体灌注的方式注入，然后经过紫外线照射、加热或其他固化工艺进行固化，聚合物可以由硅胶或丙烯酸酯等柔性材料制成。盖板表面的粗糙纹理不仅有助于固定聚合物，而且还能使光线逐渐透过玻璃和聚合物的界面，减少光的反射。

最后，专利指出盖板的内外表面还可以通过化学强化工艺进行处理，从而形成更耐磨抗刮擦的强化层。例如，通过离子交换工艺将玻璃表面的钠离子替换成钾离子，可以为玻璃表面引入压应力，从而提高抗破损能力。

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