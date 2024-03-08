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机械革命无界 14X 笔记本颜色样板曝光，英特尔版性能释放提升至 71W

2024/3/8 19:42:52 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：汪淼
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IT之家 3 月 8 日消息，机械革命产品经理 @来听听阿璞怎么说 今日分享了无界 14X 笔记本三个配色的样板。

无界 14X 笔记本配色样板

▲ 图源 @来听听阿璞怎么说

根据图中样板信息分析，白色的无界 14X “暴风雪”采用了与近期发布的耀世 15 Pro 游戏本相同的 AED 电泳工艺。

该产品经理昨日表示，无界 14X / 15X 笔记本的英特尔版本，性能释放从发布会提及的 65W 提升至 71W。

机械革命产品经理微博

机械革命于 2 月 29 日发布无界 14X 轻薄本，可选酷睿 Ultra 5 125H / Ultra 7 155H 处理器，黑色版本将在 3 月上市，白色版本“暴风雪”上市时间未定，官方暂未公布价格信息。

无界 14X 发布会

IT之家总结无界 14X 配置信息如下：

  • 处理器：英特尔酷睿 Ultra 5 125H / Ultra 7 155H，71W 性能释放

  • 屏幕：14 英寸 2880 x 1800 120Hz 屏幕，亮度 400 尼特，100% sRGB 色域

  • 扩展性：双 DDR5 SO-DIMM 插槽，双 PCIe 4.0 M.2 2280 硬盘位

  • 电池：80Wh 容量，标配 100W 电源适配器，支持切换 25W / 45W / 65W 功耗

  • 接口：1x 雷电 4、1x “全功能” USB-C、2x 5Gbps USB-A、1x USB 2.0、1x RJ45、1x HDMI 2.1

  • 机身：铝合金机身，立轴设计，支持 180° 开合

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关键词：笔记本电脑机械革命无界14X

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