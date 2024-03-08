“地震预警”苹果 iOS 版 App 发布 2024.1.1 更新：体积大幅缩减至 474.4MB

IT之家 3 月 8 日消息，IT之家曾在 2 月 29 日报道了 iOS“地震预警”App 更新后体积暴增至 1.17GB 的消息，而在今天，该 App 发布了 2024.1.1 版本更新，体积相比之前一版“暴瘦”至 474.4MB，官方更是将减小了安装包的大小写进了更新日志中。

据悉，该 App 由四川成都高新减灾研究所推出，是一款接入 iOS 紧急预警系统的灾害咨询速报应用。在经过这一轮的“暴肥”“暴瘦”之前，该 App 上一个版本“2023.1.1”发布于 8 个月前，体积为 236 MB。

此外，在 2 月份发布的 2024.1.0 版本更新中，该应用出现了收费信息：订阅价格为 10 元 / 年。截至发稿，该应用在 App Store 中的评分为 2.7 分。

3 月 4 日，“凤凰网科技”就该应用疑似开始收费一事向官方求证，电话询问开发公司“成都市美幻科技有限公司”，对方表示：“没有收费，以后可能会推出收费功能”。

该 App 宣称可在地震发生时可提前几秒到几十秒预警（对达到触发条件的才警报）；还可在灾后上传避险反馈、灾情采集险情，以便精准救援。

IT之家另附各大手机、电视品牌开启内置“地震预警”功能教程如下：

OPPO 手机：设置 > 安全 > SOS 紧急联络 > 自然灾害预警

华为手机：设置 > 安全 > 应急预警通知 > 地震预警

小米手机：手机管家 > 地震预警

vivo 手机：天气 > 界面下拉打开地震预警，或天气 > 右上角“更多”> 设置 > 地震预警（天气 V6.0 及以上版本）

TCL 智屏：我的应用 > 设置 > 地震预警

小米电视：开机页面-遥控器“≡”键 > 未读消息 > 遥控器“OK”键 > 消息设置 > 遥控器方向键 > 开启地震预警

康佳智能电视：遥控器左方向键进入“我的”界面 > 下方向键找到“地震预警”点击进入 > 开启地震预警

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