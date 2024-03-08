HDR600 + HDMI 2.1：LG 27 寸 4K 电竞显示器 2938 元探底发车

2023 年 9 月份，LG 推出了 27GP95U 电竞显示器，搭载 27 英寸 NanoIPS 面板，具备 4K 分辨率 + 160Hz 刷新率，拥有 HDMI 2.1 接口，官方首发价为 3799 元。

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据 IT 之家此前报道，LG 最初在 27GP950 显示器上砍掉氛围灯做出了 27GP95R。新款 27GP95U 显示器又相比 27GP95R 取消了底座红色装饰条，其他参数相同。

参数方面，这款显示器采用了 LGD 的 27 英寸 NanoIPS 面板，98% DCI-P3 色域，采用了 DSC 技术，支持 4K 144Hz，OC 模式下可达 160Hz，响应时间仅为 1ms，支持 AMD FreeSync Premium Pro，兼容英伟达 G-Sync。此外，这款显示器通过了 HDR600 认证，颜色经过硬件校准。

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