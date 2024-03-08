开源 Steam 游戏管理工具“瓦特工具箱”恢复微软商店更新，3.0 版新增令牌搜索等特性

IT之家 3 月 8 日消息，据IT之家小伙伴投稿，第三方开源 Steam 管理软件瓦特工具箱（原名 Steam ++）近日推出了 3.0.407.0（3.0.0-rc.4）版本更新，官方同时声称“从该版本开始将恢复微软商店更新”。

IT之家整理更新内容如下：

新增与迅游合作推出的游戏加速功能

修复令牌确认交易时某些状况下导致程序闪退和错误

新增令牌搜索

修复挂卡某些用户无法正常获取卡片数据导致无法启动挂卡

修复脚本在某些情况下失效问题 (此次更新会清理旧数据，之前旧脚本未删除可在 AppData、Plugins\Accelerator\Scripts 中找回)

账号切换数据加载性能优化

修复账号切换导致 Riot Games、Rockstar Games 等平台出现问题

修复“开机启动任务计划请求的操作需要提升”问题

此版本开始将恢复微软商店版本更新

修复开启最小化启动情况下解锁成就、云存档管理也被错误的最小化导致无法使用问题

官方同时表示，注意事项为避免意外丢失数据，跨大版本覆盖升级时用户需要注意备份旧版本重要数据 (比如令牌)。

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