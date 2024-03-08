原陌陌 CTO 朱立华加入 Wi-Fi 万能钥匙担任 CEO，将推动探索 AI 领域

IT之家 3 月 8 日消息，近日，南京尚网网络科技有限公司官宣，挚文集团（原陌陌科技）前技术负责人（CTO）朱立华已加入公司，并出任 CEO 一职。

IT之家注：南京尚网网络科技有限公司成立于 2018 年 11 月，推出了大众所熟知的手机软件 —— Wi-Fi 万能钥匙；挚文集团成立于 2011 年，旗下拥有“陌陌”和“探探”两款社交应用平台。

公开资料显示，朱立华先后在美国新泽西州普林斯顿研究室、微软硅谷云计算中心工作。回国后加入阿里巴巴，担任音视频委员会主席，期间帮助阿里巴巴搭建了阿里云视频团队，并孵化了淘宝直播等多个核心业务，随后，朱立华开始兼管钉钉整体视频架构团队，先后负责了钉钉 IM 聊天和 DING 业务，做出了钉钉直播、视频会议、机器人和企业支付等产品。此后，朱立华离开了阿里，加入挚文集团，担任 CTO 职位，负责公司技术团队。

据介绍，出任南京尚网网络科技有限公司 CEO 后，朱立华将带领 WiFi 万能钥匙团队，在人工智能领域展开新的探索和创新，推动公司在社交及本地内容创造方面的突破。

目前，朱立华已带领团队完成了 WiFi 万能钥匙的产品升级，新版本于 3 月初开始启动全量上线流程。

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