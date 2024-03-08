吉利银河 E8 性能版车型开启交付：22.88 万元，3.49 秒破百、续航 620km

IT之家 3 月 8 日消息，今晚，吉利银河 E8 的 620km 星舰性能版车型正式开启交付，其售价为 22.88 万元。吉利银河 E8 已经于今年 1 月上市，提供 5 种不同配置，售价区间为 17.58 万-22.88 万元。

该车前脸采用了涟漪美学设计风格，前大灯组呈现上扬气势，配有命名为“光之涟漪”的律动格栅。新车长宽高分别为 5010/1920/1465mm，轴距为 2925mm，风阻系数仅 0.199Cd。

作为性能版车型，该车外观新增了包括镀铬亮条、字标黑化处理、黑色外后视镜及 20 寸运动轮毂在内的特别版套件；其外观包括哑光“烟霞灰”配色，内饰采用“星际橙”全新配色。

该车全球首发 45 英寸 8K 无界大屏，有效显示区域尺寸达到 1130 * 138 mm；搭载高通骁龙 8295 旗舰座舱芯片，内置“银河无界座舱”，配合魅族 Flyme 支持三指任务流转、地址流转上车等功能。

吉利银河 E8 性能版车型搭载全栈 800V 超高压平台、20 寸运动轮毂、165kW 前感应异步电机 + 310kW 后高性能永磁同步电机，最大输出总功率 475kW，最大输出总扭矩 710N・m，0~100km/h加速时间 3.49s，10%-80% 直流快充时间 18min，CLTC 综合工况纯电续航里程 620km。

据IT之家本月初报道，吉利银河 2 月销量为 9120 辆，今年累销 28343 辆。

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