消息称 Epic 游戏商城春季特卖 3 月 14 日开始，持续两周

IT之家 3 月 8 日消息，曾多次准确押中 Epic 喜加一“原题”的爆料人士 billbil-kun 今天下午在 Dealabs Magazine 上撰文，宣称今年的 Epic 游戏商城春季特卖活动将于 3 月 14 日-28 日期间进行。

该爆料者还透露了部分游戏的折扣情况，IT之家汇总如下：

《波斯王子：失落的王冠》：49.99 美元，打六折 → 29.99 美元

《阿凡达：潘多拉边境》：69.99 美元，打六折 → 41.99 美元

《碧海黑帆》（3 月 17 日起）：59.99 美元，打七五折 → 44.99 美元

《EA SPORTS FC 24 》标准版：69.99 美元，打二折 → 13.99 美元

《指环王：重返摩瑞亚》：39.99 美元，打六二折 → 24.79 美元

《霍格沃茨之遗》：59.99 美元，打五折 → 29.99 美元

《星球大战 绝地：幸存者》：69.99 美元，打四五折 → 31.49 美元

《Tchia Oléti Edition》：34.99 美元，打五折 → 17.49 美元

《战地 2042》：59.99 美元，打一五折 → 8.99 美元

《荒野大镖客 2》：59.99 美元，打三三折 → 19.79 美元

《心灵杀手 2》：49.99 美元，打八折 → 39.99 美元

《死亡岛 2》：59.99 美元，打五五折 → 32.99 美元

《赛博朋克 2077》：59.99 美元，打五折 → 29.99 美元

《侠盗猎车手 V：高级版》：29.99 美元 ，打五折 → 14.99 美元

《迪士尼梦幻星谷》：39.99 美元，打七五折 → 29.99 美元

Epic 本周送出的游戏是《宇宙决斗 2》（Astro Duel 2），3 月 15 日 00:00 截止，下周送出的是解谜游戏《桥》（The Bridge）以及射击游戏《杀出重围：人类分裂》（Deus Ex - Mankind Divided）。

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