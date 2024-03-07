苹果封杀 Epic 开发者账户，欧盟已介入调查

IT之家 3 月 7 日消息，据英国《金融时报》报道，欧盟委员会已要求苹果公司就其昨天终止 Epic Games 开发者账户的决定做出“进一步解释”。

欧盟委员会表示，正在根据《数字市场法案》（DMA）对此进行调查。DMA 是一项旨在限制大型网络平台权力的新法律，科技公司必须在 3 月 7 日之前遵守该法案。

IT之家此前报道，苹果公司周三宣布，由于 Epic Games 屡次采取不可信赖的行为，已在全球范围内终止了其瑞典子公司的开发者账户。苹果表示，法院此前授予其权利，可以因合同违规而终止 Epic 旗下任何子公司的账号。

此举阻碍了 Epic 在欧盟推出 Epic Games Store 应用商店并将《堡垒之夜》游戏重新带回 iPhone 的计划。作为遵守 DMA 的一部分，从 iOS 17.4 开始，苹果允许在欧盟的 iPhone 上使用其他应用商店。Epic 辩称，苹果终止其账号违反了 DMA，并严重限制了 iOS 设备上的竞争。

Epic 谴责苹果的决定违背了竞争原则，认为这是苹果不愿在其平台上允许合法竞争的证据。该公司声称，苹果此举意在消除 App Store 的主要潜在竞争对手。

苹果的这一举动是 2020 年以来双方更大规模法律冲突的最新进展。当时，由于 Epic 绕过苹果的支付系统规则，苹果公司将其游戏《堡垒之夜》从 App Store 下架。作为反击，Epic 在美国和澳大利亚提起诉讼，指控苹果存在反竞争行为。

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