领克高管：领克、魅族联合研发了一款平板，预计可搭载于座舱中

IT之家 3 月 8 日消息,据爱范儿报道,在今晚领克 07 全球首秀暨设计品鉴活动之后,领克汽车举行了媒体采访。

据领克汽车销售公司总经理林杰介绍,Flyme Auto 让领克补齐了车机的短板,并且领克和魅族联合研发了一款平板,预计能搭载在座舱中。

早在 2022 年 12 月,魅族销售部总经理 @张老三言两语 就曾曝光魅族 2023-2025 年的全方位产品矩阵规划,透露了几个重要的信息点。其称,魅族将打造全场景多终端沉浸式体验的全方位产品矩阵,产品涵盖不仅仅是已知的手机、汽车,魅族未来还会推出 AR 眼镜、平板、手表。

据IT之家此前报道,魅族曾在上个月宣布 All in AI,将停止传统「智能手机」新项目,全力投入「明日设备」 AI For New Generations(面向下一代的 AI)。2 月 29 日,魅族 21 Pro 手机式发布,号称是“魅族首款开放式 AI 终端”,定价 4999~5899 元,3 月 2 日开售。

领克汽车则在近期表示,截至 2024 年 3 月 1 日,领克总渠道已覆盖 261 个城市,包括 363 家领克中心、37 家领克新能源展厅、38 家领克魅族空间。

