领克高管：领克、魅族联合研发了一款平板，预计可搭载于座舱中

IT之家 3 月 8 日消息，据爱范儿报道，在今晚领克 07 全球首秀暨设计品鉴活动之后，领克汽车举行了媒体采访。

据领克汽车销售公司总经理林杰介绍，Flyme Auto 让领克补齐了车机的短板，并且领克和魅族联合研发了一款平板，预计能搭载在座舱中。

早在 2022 年 12 月，魅族销售部总经理 @张老三言两语 就曾曝光魅族 2023-2025 年的全方位产品矩阵规划，透露了几个重要的信息点。其称，魅族将打造全场景多终端沉浸式体验的全方位产品矩阵，产品涵盖不仅仅是已知的手机、汽车，魅族未来还会推出 AR 眼镜、平板、手表。

据IT之家此前报道，魅族曾在上个月宣布 All in AI，将停止传统「智能手机」新项目，全力投入「明日设备」 AI For New Generations（面向下一代的 AI）。2 月 29 日，魅族 21 Pro 手机式发布，号称是“魅族首款开放式 AI 终端”，定价 4999~5899 元，3 月 2 日开售。

领克汽车则在近期表示，截至 2024 年 3 月 1 日，领克总渠道已覆盖 261 个城市，包括 363 家领克中心、37 家领克新能源展厅、38 家领克魅族空间。

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