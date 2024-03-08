OpenAI 首席技术官 Mira Murati 才是赶阿尔特曼下台的关键人物？

万万没想到，OpenAI 内讧事件跨了个年还未平！又双叒有劲爆大瓜被曝了出来。

全新内讧细节：CTO Mira Murati 在阿尔特曼被赶下台中发挥了关键作用。

没错，就是在阿尔特曼离开后短暂担任了几天临时 CEO 的那位，此前就是 OpenAI 的 CTO。

嗯？事情又反转了？要知道，此人之前看起来是坚持站在支持阿尔特曼回归那一队的，并且也参与了阿尔特曼引发的“比心跟帖运动”：

阿尔特曼回归后写的致全员信中更是多次提到她，毫不吝啬对 Mira 的夸赞：

在整个过程中，Mira 做得非常出色，无私地服务于使命、团队和公司。她是一位了不起的领导者，没有她就没有 OpenAI。

而被认为推动董事会罢免阿尔特曼的矛头几乎都指向了首席科学家 Ilya Sutskever。

如今 Mira 才是“始作俑者”的细节反转被《纽约时报》曝出，据说律师事务所 WilmerHale 针对此事件的调查已近尾声，最早几天后就会向新董事会提交调查结果。

Mira 都做了什么？

《纽约时报》从知情人那里得知，去年 10 月，Mira 与董事会成员接触，表达了对阿尔特曼领导能力的担忧。

其中揭露了阿尔特曼为达成目的而操纵高层管理者的一些骚操作。

比如，阿尔特曼首先会迎合人们，说他们愿意听的，来赢得支持和赞同。如果别人不配合他的计划，或决策过程拖延，接下来他就会尝试贬低那些对他提出挑战的人的信誉。

知情人还指出，Mira 之前给阿尔特曼写了一份私人备忘录，其中指出了他管理中的问题，在与董事会的交谈中分享了该备忘录里的一些细节。

据知晓董事会讨论的人士透露，这一举动有助于推动董事会做出将阿尔特曼逼离 OpenAI 的决定。

值得一提的是，差不多同一时间，OpenAI 联合创始人兼首席科学家 Ilya 也向董事会表达了与 Mira 类似的担忧，并列举了阿尔特曼以往的操纵行为。

而董事会罢免阿尔特曼的原因之一就是害怕 Mira、Ilya 等人离职，人才外流。

除此之外，还有一个原因是：阿尔特曼对 OpenAI 创业基金（OpenAI Startup Fund）的控制。

一些董事会成员对阿尔特曼发起的 OpenAI 创业基金表示担忧，因为它与一般公司投资基金不同，由阿尔特曼个人持有所有权并向外部合伙人筹资。

OpenAI 的说法是这是暂时安排，阿尔特曼不会从中获利，该基金旨在投资其他 AI 初创公司。

然而，部分董事担心阿尔特曼可能会利用它来规避 OpenAI 非营利性治理结构的问责制。

目前，对于该爆料，阿尔特曼、Mira 均未回应《纽约时报》的置评请求，不过，Ilya 律师 Alex Weingarten 表示：

有关 Ilya 接触董事会的说法“绝对是错误的”。

YC CEO 有可能加入董事会

《纽约时报》消息称，WilmerHale 的调查即将结束，报告预计几天内提交给董事会，可能会进一步阐明之前董事会的决定和阿尔特曼回归五天内公司的混乱情况。

不过，目前尚不清楚完整的报告或其概要是否会向公众发布。还有知情人表示，预计 OpenAI 将同时宣布新的董事会组成。

阿尔特曼被罢免前，原董事会的六名成员分别是：

阿尔特曼回归后，现在新的初始董事会构成是：

Salesforce 前 CEO、Meta 前 CTO、前推特董事会主席 Bret Taylor（OpenAI 董事会主席）

美国经济学家 Larry Summers

Quora 创始人 Adam D'Angelo

微软以无投票权的观察员身份加入

The information 消息，Y Combinator 的 CEO Garry Tan 早前与 OpenAI 董事就加入董事会进行了交谈，目前暂不清楚谈判情况。

网友：知道 Ilya 看到什么了

对于《纽约时报》的爆料，网友们也是讨论热烈、浮想联翩。

从去年 11 月 OpenAI 董事会哗变事件到现在，Ilya 没再进行任何学术演讲或接受任何采访，几乎销声匿迹。

直到几天前 OpenAI 就马斯克诉讼发通告，并公开了马斯克与 OpenAI 高管的往来邮件，公告作者名单中才终于出现了 Ilya 的名字。

众多关心科技进展的人们，曾与马斯克一道，最关心 Ilya 当时“到底看到了什么”。

看完《纽约时报》这篇爆料，好家伙，有网友瞬间明白了，“Ilya 看到的是不良行为”：

不过，针对《纽约时报》的消息，有网友认为也不能完全信：

毕竟，前段时间《纽约时报》和 OpenAI 的版权纠纷案还闹得沸沸扬扬。

除了和《纽约时报》就版权问题开撕，另一边马斯克的诉讼也在持续给 OpenAI 加压。

马斯克喊话 OpenAI，“改名 ClosedAI 就撤销诉讼”：

这个节骨眼旧瓜又被爆出新细节，暗指 OpenAI 高层问题……

对此，你怎么看？

参考链接：

[1]https://www.nytimes.com/2024/03/07/technology/openai-executives-role-in-sam-altman-ouster.html?unlocked_article_code=1.a00.qm8I.UrNbQdRlYGEA&amp;smid=url-share

[2]https://www.theinformation.com/articles/y-combinator-ceo-garry-tan-discussed-openai-board-role

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：西风

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