马斯克：OpenAI 把名字改成 ClosedAI 就放弃起诉

IT之家 3 月 7 日消息，埃隆・马斯克近日在 X 表示，如果 OpenAI 同意将名称改为“ClosedAI”，他就撤销针对 OpenAI 的诉讼。

此前马斯克对 OpenAI 及其 CEO 萨姆・阿尔特曼提起诉讼，马斯克声称他们违反了双方关于人工智能开发的原始合同协议。

OpenAI 迅速对马斯克的指控进行反击，称双方冲突的核心是围绕向营利性结构转变的讨论。OpenAI 称，马斯克曾提出与特斯拉合并或完全控制 OpenAI ，但这些要求与 OpenAI 的使命不相符。

IT之家曾报道，OpenAI 昨日发布长文博客《OpenAI and Elon Musk》，解释了 OpenAI 和马斯克的关系，以及马斯克为何最终离开。

作为回应，马斯克发出了直接挑战：“改名成 ClosedAI，我将撤销诉讼。”马斯克进一步批评 OpenAI，称该组织需要放弃 “虚伪的幌子”。

OpenAI 在上述博文中披露，马斯克曾提出获得 OpenAI 多数股权、初始董事会控制权和 CEO 职务等条件。然而，据称由于马斯克停止资金支持，谈判陷入僵局，OpenAI 拒绝了他的提议。

OpenAI 的联合创始人，包括格雷格・布罗克曼 (Greg Brockman)、伊利亚・苏茨凯弗 (Ilya Sutskever)、约翰・舒尔曼 (John Schulman)、萨姆・阿尔特曼和沃伊切赫・扎伦巴 (Wojciech Zaremba) 坚持认为，他们不能支持授予任何个人绝对控制权的协议，因为这违背了他们的组织精神。

马斯克随后离开了 OpenAI，理由是需要一个强大的竞争对手来对抗谷歌 / DeepMind，并表示他将独立应对这一挑战。

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