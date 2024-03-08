官方认证？蔚来子品牌首车第三方效果图曝光，研发高管称“真像”

IT之家 3 月 8 日消息，前段时间，蔚来子品牌首款车型的谍照在网上曝光，车玻璃上的贴纸号称“比毛豆 Y 更棒”。新能源汽车社区“新出行”CEO 贺磊随后放出了一张新车的第三方效果图，并称给阿尔卑斯 1（IT之家注：子品牌代号）的研发高层看了这张图，回复是“真像”。“好了，外观就是这个样子，大差不差了，就等前脸了，我觉得侧后还是不错的。”

该车整体呈现轿跑 SUV 造型，采用隐藏式门把手，整体线条流畅，尾部采用上翘设计。值得一提的是新车将是蔚来 NT3 平台（第三代技术平台）的首款量产车型，定位类似换电版特斯拉 Model Y，而且比 Model Y（25.89-36.39 万元）更便宜。

在 3 月 5 日的蔚来财报电话会上，李斌透露了关于该车的更多信息：阿尔卑斯品牌将在今年二季度发布，首款产品今年三季度发布、四季度交付。该品牌将采用一个单独的销售网络和部分蔚来的售后体系，并与蔚来共享换电网络，第四代换电站今年 4 月开始部署。值得一提的是，首款产品的成本“比特斯拉低 10% 左右”。

此外，阿尔卑斯品牌的第二款车型“已在开模阶段”，明年推入市场。

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