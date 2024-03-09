摩托罗拉 Edge 50 Pro（Moto X50 Ultra）手机渲染图曝光

IT之家 3 月 9 日消息，国外科技媒体 Android Headlines 近日发布博文，分享了摩托罗拉 Edge 50 Pro（预估是国内 Moto X50 Ultra 的海外机型）的高清渲染图。

该机目前已经通过了 FCC、BIS 和 TRDA 等机构的认证，表明摩托罗拉会在近期发布这款手机。

根据曝光的渲染图，摩托罗拉 Edge 50 Pro 采用一体式机身背面，边缘似乎采用了金属弧形处理，配备曲面屏幕。

这款智能手机有三种颜色可供选择：紫色、黑色和银色 / 白色。紫色和黑色版本似乎采用了纹理背壳，很可能是素皮材质。

报道称，该设备将采用 6.7 英寸曲面显示屏，刷新率为 165Hz。在相机方面，Edge 50 Pro 将配备三后置摄像头系统，包括一个 5000 万像素的主传感器（f / 1.4 光圈），以及广角镜头和长焦镜头，后者提供 6 倍变焦能力。该相机配置将配备激光自动对焦和光学防抖（OIS）功能。

内部配置方面，Edge 50 Pro 将搭载骁龙 8 Gen 3 处理器，辅以 12GB 内存。它配备 4500mAh 电池，兼容 125W 有线充电和 50W 无线充电。

摩托罗拉已在中国预告了 X50 Ultra 的人工智能功能，表明它将集成先进的人工智能功能，这已成为现代旗舰智能手机的标准配置。我们可以期待这款设备在未来几周内发布，敬请期待。

IT之家附上手机渲染图如下：

银色 / 白色

紫色

黑色

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