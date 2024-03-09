《DOTA2》TI13 国际邀请赛今年 9 月举行，位于丹麦哥本哈根

IT之家 3 月 9 日消息，《DOTA2》官方日前宣布，TI13 国际邀请赛将于今年 9 月举行，位于丹麦哥本哈根皇家体育馆。

据官方介绍，十六支参赛队伍将分别来自公开预选赛、地区预选赛和直接邀请，直邀规则与最初几年的国际邀请赛类似。受邀队伍会在赛事开始前宣布，选择依据是在一年之内的战队表现。

官方称，参赛队伍会考虑很多的表现。今年的赛事安排已经排满，目前六个大型锦标赛已经官宣，还有更多的也会陆续宣布，包括欧洲、亚洲、南美和中东的工作室和线下场馆的比赛。 我们甚至听到“迈达斯模式”将盛大回归的传言。（锦标赛中参赛队伍越多，考虑直邀的权重更高：跨地区的锦标赛相比单区域的锦标赛更有说服力，额外举办预选赛的锦标赛相比仅直邀的锦标赛更有说服力，等等）

IT之家附 TI 国际邀请赛历届冠军如下：

TI1 冠军：Navi 战队。

TI2 冠军：IG 战队（中国）。

TI3 冠军：Alliance 战队。

TI4 冠军：Newbee 战队（中国）。

TI5 冠军：EG 战队。

TI6 冠军：Wings 战队（中国）。

TI7 冠军：Liquid 战队。

TI8 冠军：OG 战队。

TI9 冠军：OG 战队。

TI10 冠军：Team Spirit 战队。

TI11 冠军：Tundra Esports 战队。

TI12 冠军：Team Spirit 战队。

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