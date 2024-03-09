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《DOTA2》TI13 国际邀请赛今年 9 月举行，位于丹麦哥本哈根

2024/3/9 8:53:29 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 3 月 9 日消息，《DOTA2》官方日前宣布，TI13 国际邀请赛将于今年 9 月举行，位于丹麦哥本哈根皇家体育馆。

据官方介绍，十六支参赛队伍将分别来自公开预选赛、地区预选赛和直接邀请，直邀规则与最初几年的国际邀请赛类似。受邀队伍会在赛事开始前宣布，选择依据是在一年之内的战队表现。

官方称，参赛队伍会考虑很多的表现。今年的赛事安排已经排满，目前六个大型锦标赛已经官宣，还有更多的也会陆续宣布，包括欧洲、亚洲、南美和中东的工作室和线下场馆的比赛。 我们甚至听到“迈达斯模式”将盛大回归的传言。（锦标赛中参赛队伍越多，考虑直邀的权重更高：跨地区的锦标赛相比单区域的锦标赛更有说服力，额外举办预选赛的锦标赛相比仅直邀的锦标赛更有说服力，等等）

IT之家附 TI 国际邀请赛历届冠军如下：

  • TI1 冠军：Navi 战队。

  • TI2 冠军：IG 战队（中国）。

  • TI3 冠军：Alliance 战队。

  • TI4 冠军：Newbee 战队（中国）。

  • TI5 冠军：EG 战队。

  • TI6 冠军：Wings 战队（中国）。

  • TI7 冠军：Liquid 战队。

  • TI8 冠军：OG 战队。

  • TI9 冠军：OG 战队。

  • TI10 冠军：Team Spirit 战队。

  • TI11 冠军：Tundra Esports 战队。

  • TI12 冠军：Team Spirit 战队。

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关键词：DOTA2TI13

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