“雪碧”Spirit 夺得《DOTA2》TI12 冠军，中国战队 LGD、AR 分列三、四名

IT之家 10 月 30 日消息，在今早举行的《DOTA2》TI12 总决赛中，“雪碧”Spirit 战队以 3:0 的比分击败 GG 战队再次夺得 TI 冠军，中国战队 LGD、AR 取得三、四名的成绩。

IT之家附 TI12 最终排名：

冠军：Spirit

亚军：GG

季军：LGD

殿军：AR

第 5-6 名：Liquid、BB

第 7-8 名：nouns、VP

第 9-12 名：TSM、9Pandas、TALON、Entity

第 13-16 名：SR、EG、KDS、Tundra

第 17-20 名：SMG、TA、bc、PSG Quest

值得一提的是，《DOTA2》玩家购买游戏中的勇士令状（俗称“小本子”），官方会将其出售的金额的一部分作为 TI 奖金。由于V社在本届赛事更改了“小本子”的内容，导致玩家的购买欲望下降，本届冠军 Spirit 战队“仅”能获得 141 万美元（IT之家备注：当前约 1033.5 万元人民币）的奖金，上一届冠军奖金为 851 万美元（当前约 6237.8 万元人民币）。

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