要和苹果 AirPods Max 正面竞争，Sonos 新款耳机通过多家机构认证

IT之家 3 月 9 日消息，根据彭博社马克・古尔曼此前爆料，Sonos 计划今年 6 月推出全新耳机，上市之后将会和苹果的 AirPods Max 正面竞争。

最新消息称 Sonos 的这款耳机已经通过 FCC 和蓝牙技术联盟（Bluetooth SIG）两个机构的认证。

根据蓝牙 SIG 认证网站信息，这款耳机型号为 S49，支持蓝牙 5.4。根据 FCC 认证信息，这款耳机支持 2.4 GHz 和 5 GHz 范围内的 WiFi 信号。

这款头戴式耳机会推出黑色和白色两种颜色，支持和现有 Sonos 设备同步，并支持语音导航，该公司计划定价在 449 美元（IT之家备注：当前约 3233 元人民币）。

古尔曼表示，该公司也在考虑类似 AirPods 的 TWS 耳机，此外还将面向专业用户，推出新型耳放、吸顶式扬声器，以及高端电视条形音箱，新的低音炮，便携式 Roam 扬声器的更新以及面向企业的 Era 100 扬声器版本。

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